29 травня свій день народження святкує легендарна українська спортсменка Наталя Добринська. Сьогодні їй виповнилося 37 років.

16 серпня 2008 року Добринська виграла золоту олімпійську нагороду Пекіну-2008.

Джерело - Чемпіон.

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