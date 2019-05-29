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29 травня свій день народження святкує легендарна українська спортсменка Наталя Добринська. Сьогодні їй виповнилося 37 років.

 
 
 
 
 
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Життя прекрасне! І тільки з віком можна це відчути на повну!!!🌸 #HB #37 #love #happinness Foto by @elenakukharevamiami

Публикация от Nataliia Dobrynska (@dobrynska.n)

16 серпня 2008 року Добринська виграла золоту олімпійську нагороду Пекіну-2008.

Джерело - Чемпіон.

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