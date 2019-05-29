29 травня свій день народження святкує легендарна українська спортсменка Наталя Добринська. Сьогодні їй виповнилося 37 років.
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Життя прекрасне! І тільки з віком можна це відчути на повну!!!🌸 #HB #37 #love #happinness Foto by @elenakukharevamiami
16 серпня 2008 року Добринська виграла золоту олімпійську нагороду Пекіну-2008.
Джерело - Чемпіон.
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