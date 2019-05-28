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16 років тому Шевченко забив вирішальний пенальті у фіналі ЛЧ

Сьогодні 15:07 Максим Буйдин 158 0
16 років тому Шевченко забив вирішальний пенальті у фіналі ЛЧ

Як ви думаєте, яку відповідь дадуть вам хлопчаки у дворі, якщо ви запитаєте їх ім'я найуспішнішого українського футболіста? Бути може, Андрій Ярмоленко? Або ж Євген Коноплянка? Більшість негайно викрикне ім'я нинішнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка. З кінця 90-х тоді ще молодий талант київського Динамо став кумиром мільйонів уболівальників по всій Україні, а через кілька років - кумиром багатьох любителів футболу по всьому світу. Більш того, Андрій Миколайович не перестає бути людиною, з якої хочеться брати приклад.

За свою 19-річну кар'єру Шевченко встиг пограти в Динамо, Мілані та Челсі, завоював безліч трофеїв, побив різні рекорди і впевнено завоював звання найуспішнішого українського футболіста в історії. Шевченко виграв всілякі трофеї в Україні та Італії, завоював титули в Англії, зі збірною України виходив у чвертьфінал чемпіонату світу, ставав володарем Золотого м'яча, проте окрему увагу в його послужному списку заслуговує перемога з Міланом в Лізі чемпіонів у 2003 році.

Отже, 28 травня 2003 року, Англія, Манчестер, Олд Траффорд. Фінал Ліги чемпіонів. Згадаймо склади:

Ювентус: Буффон - Тюрам, Феррара, Тюдор, Монтеро - Каморанезі, Таккінарді, Давідс, Дзамбротта - Трезеге, Дель П'єро

Запасні: Кіменті, Пессотто, Юліано, Конте, Бірінделлі, Ді Вайо, Салаєта

Мілан: Діда - Каладзе, Мальдіні, Неста, Костакурта - Зеєдорф, Пірло, Гаттузо - Руй Кошта - Індзагі, Шевченко

Запасні: Абб'яті, Лаурсен, Жуніор, Броккі, Амброзіні, Рівалдо, Сержиньо

Всі 90 хвилин на кожній ділянці поля йшла запекла боротьба, проте команди боялися ризикувати — ціна помилки була дуже висока. Основний і додатковий час так і завершилися внічию 0:0, а це означало, що доля трофею вирішиться в серії післяматчевих пенальті! І якою драматичної вона вийшла!

Анчелотті вирішив, що Шевченко буде пробивати п'ятим. Тренер розумів, що цей удар може стати вирішальним і довірив цю місію саме Андрію. В результаті серія склалася таким чином, що в українця був реальний шанс принести клубу бажаний трофей. Для цього потрібно було просто забити. Давайте ж отримаємо задоволення тріумфом Шевченко в тиші. Слова тут не потрібні.

Джерело - Чемпіон.

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#Шевченко, #Мілан, #Ювентус
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