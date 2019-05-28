Фінський журналіст Філіп Саксен з'їв сторінку з газети, де критикував збірну Фінляндії перед чемпіонатом світу-2019 з хокею.

"Я написав, що нинішня збірна Фінляндії — одна з найгірших в історії чемпіонатів світу. Максимум, чого я від них очікував, — чвертьфінал. Я ніколи так не помилявся. Тепер прийшов час перепросити", - розповів журналіст.

Збірна Суомі завоювала золоті медалі світової першості, обігравши у вирішальному матчі канадців із рахунком 3:1. Фінляндія виграла чемпіонат світу втретє в історії.

Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.

Ber om ursäkt och äter upp mina ord.#mmkisat #leijonat #twittpuck #HBL pic.twitter.com/ictMC3Q3sz — Filip Saxén (@FilipSaxen) 27 мая 2019 г.

Нагадаємо, що у півфіналі фіни вибили росіян.

Джерело - Чемпіон.

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