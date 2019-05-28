Чемпіонка UFC в мінімальній вазі Джессіка Андраде порадувала своїх фанатів відвертим фото з поясом, який завоювала на турнірі UFC 237.

У тому поєдинку Джессіка вже в другому раунді нокаутувала Роуз Намаюнас.

Нагадаємо, що Джессіка нещодавно одружилася зі своєю дівчиною-біологом.

Джерело - Чемпіон.

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