Чемпіонка UFC в мінімальній вазі Джессіка Андраде порадувала своїх фанатів відвертим фото з поясом, який завоювала на турнірі UFC 237.
У тому поєдинку Джессіка вже в другому раунді нокаутувала Роуз Намаюнас.
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Uma fotinha bem básica para segunda! 🔥 . . . . #agoraétudomeu #campeã #love #corpoperfeito #prvt #prvtgirls #top #cinturão #ufc #ufc234 #luta #mma #wmma
Нагадаємо, що Джессіка нещодавно одружилася зі своєю дівчиною-біологом.
Джерело - Чемпіон.
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