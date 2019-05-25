19-річна німецька легкоатлетка Аліса Шмідт визнана найсексуальнішою спортсменкою світу.
Це звання дівчина отримала завдяки австралійському виданню Busted Coverage.
Дівчина багато часу приділяє тренуванням, займається не тільки бігом, а й силовими вправами, багато подорожує.
Ну а головне захоплення моделі - фото в спортивній формі - обтягуючих легінси або купальниках.
Своєю головною метою на майбутнє спортсменка називає участь в Олімпійських іграх 2020 року. Поки ж на рахунку німкені - срібна медаль чемпіонату Європи.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua