19-річна німецька легкоатлетка Аліса Шмідт визнана найсексуальнішою спортсменкою світу.

Це звання дівчина отримала завдяки австралійському виданню Busted Coverage.

Дівчина багато часу приділяє тренуванням, займається не тільки бігом, а й силовими вправами, багато подорожує.

Ну а головне захоплення моделі - фото в спортивній формі - обтягуючих легінси або купальниках.

Своєю головною метою на майбутнє спортсменка називає участь в Олімпійських іграх 2020 року. Поки ж на рахунку німкені - срібна медаль чемпіонату Європи.

Джерело - Чемпіон.

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