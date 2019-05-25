Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лингард і нападник Маркус Решфорд повторили знаменитий гол Уле-Гуннара Сульшера у фіналі Ліги чемпіонів-1998/99.

Перші три спроби були невдалими, але четверта спроба виявилася успішною.

У фіналі Ліги чемпіонів 1999 року МЮ обіграв Баварію з рахунком 2:1. Англійський клуб забив у доданий час два м'ячі.

Jesse Lingard and Marcus Rashford try to recreate THAT Ole Gunnar Solskjaer goal. 😂



🎥 @btsportfootball pic.twitter.com/esmAGTLe8f — Football Tweet (@Football__Tweet) 24 мая 2019 г.

Нагадаємо, що воротар Прикарпаття ледь не забив фантастичний гол у ворота Браги.

Джерело - Чемпіон.

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