Україна отримала офіційний прапор Євро-2020 з художньої гімнастики

Президент Європейського гімнастичного союзу (UEG) Фарид Гаібов передав Україні офіційний прапор чемпіонату Європи з художньої гімнастики як країні, яка буде проводити європейську першість у 2020 році.

Під час урочистої церемонії завершення чемпіонату Європи-2019 з художньої гімнастики, який пройшов у Баку, Україна в особі Ірини Дерюгіної, президента Федерації гімнастики України і головного тренера національної збірної команди України з художньої гімнастики, передали офіційний прапор чемпіонату Європи 2020 року.

Україна братиме 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики з 17 по 25 травня 2020 року в Києві за два місяці до Олімпійських ігор в Токіо. Саме в Києві будуть розігруватися останні ліцензії на Олімпійські ігри, тому увага всього світу буде прикута до України.

Україна вже має досвід проведення таких масштабних змагань з художньої гімнастики: в 2004 році в Києві відбувся чемпіонат Європи, а в 2013 році - чемпіонат світу.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи 2019 року, який пройшов з 16 по 19 травня в Баку, українська збірна завоювала 2 медалі.

Джерело - Чемпіон.

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