Вчора 23 травня у Харкові відбувся поєдинок між донецьким Шахтарем та київським Динамо. Матч закінчився нічиєю 1:1.

Крім видовищної кінцівки та цілій купі карток запам'ятався ще один кумедний епізод. Тете отримав від Бойка за попадання в штангу наприкінці матчу.

Момент на 1:55.

Незрозуміло, з якою метою Бойко виконав цей перформанс, але момент ми запам'ятаємо надовго.

Нагадаємо, що огляд матчу ви можете переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.

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