Російський пауерлифтер Ярослав Радашкєвіч зламав обидві ноги при спробі присісти зі штангою в 250 кілограм на чемпіонаті в Євразії.

Коли спортсмена доставили в лікарню, лікарі діагностували закритий перелом гомілкових кісток правої ноги та перелом гомілки лівої.

Важкоатлету необхідна довга реабілітація, і існує дуже мала ймовірність того, що він знову повернеться у великий спорт.

Нагадаємо, що Ломаченку нарешті зняли гіпс з руки.

Раніше Буяльський зламав ребро у матчі з Зорею.

Джерело - Чемпіон.

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