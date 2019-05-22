Хавбек Кристал Пелес Ендрос Таунсенд став автором найкрасивішого голу в сезоні-2018/19 чемпіонату Англії.

Про це повідомляється в офіційному Twitter АПЛ.

Гол 27-річного Таусенда приніс його команді перемогу над Манчестер Сіті в 18-му турі чемпіонату. Чемпіон пропонує вам насолодитися цим шедевром.

Нагадаємо, що Зінченко отримав високу оцінку за сезон від відомого британського видання.

Джерело - Чемпіон.

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