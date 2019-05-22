Півзахисник Бенфіки Габріел Аппелт Пірес під час святкування чемпіонства в Португалії на Естадіо Да Луш вирішив пожартувати над одноклубником і направив пляшку шампанського прямо в обличчя голкіперу Одіссеасу Влаходімосу.

Нагадаємо, що Воротар Барселони вимагає трансферу в Бенфіку.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті хоче придбати 19-річного нападника за 120 мільйонів.

Джерело - Чемпіон.

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