Ліверпуль вирушив до іспанської Марбельї для підготовки до фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенuема, який пройде 1-го червня.

Під час перельоту в літаку мерсисайдців намагався поспати Мохаммед Салах, але одноклубник Алекс Окслейд-Чемберлен всіляко заважав йому.

Нагадаємо, що Ліверпуль зробив добірку усіх голів команди в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що у стані червоних очікуються кадрові зміни.

Джерело - Чемпіон.

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