Ліверпуль вирушив до іспанської Марбельї для підготовки до фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенuема, який пройде 1-го червня.
Під час перельоту в літаку мерсисайдців намагався поспати Мохаммед Салах, але одноклубник Алекс Окслейд-Чемберлен всіляко заважав йому.
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When @mosalah tried to take a nap on @liverpoolfc’s flight 😴🤣 @alexoxchamberlain
Нагадаємо, що Ліверпуль зробив добірку усіх голів команди в АПЛ.
Раніше повідомлялося, що у стані червоних очікуються кадрові зміни.
Джерело - Чемпіон.
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