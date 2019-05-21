До вашої уваги новий випуск Youtube-шоу ТаТоТаке за 20 травня 2019 року.

У програмі ведучі Сергій Болотніков та Михайло Співаковський ретельно дослідили тенденцію витрат та прибутків Шахтаря та Динамо. Обговорили основні проблеми обох команд, а також відповіли на традиційну добірку запитань від підписників каналу.

Нагадаємо, що Динамо 26-го травня перезентує нову форму.

Раніше Фонсеку визнали найкращим тренером 29-го туру УПЛ.

Джерело - Чемпіон.

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