На американського актора, спортсмена і політика Арнольда Шварценеггера напали на змаганнях Arnold Classic Africa, що відбувалися в ПАР.
Відео інциденту опубліковано на YouTube-каналі World's Strongest Fan.
Один з глядачів, які перебували в залі, стрибнув двома ногами в спину Шварценеггера, який виступав на турнірі в ролі судді.
В результаті події ніхто не постраждав. Нападника затримали співробітники служби безпеки.
Турніри з бодибілдингу Arnold Classic проводяться по всьому світу. Змагання названі в честь Шварценеггера, який в минулому професійно займався бодибілдингом і паверліфтингом.
Він тричі нагороджувався титулом Містер Всесвіт і сім разів перемагав на конкурсі Містер Олімпія.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua