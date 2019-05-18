Один з глядачів, який перебував у залі, стрибнув двома ногами в спину американського спортсмена, актора і політика

На американського актора, спортсмена і політика Арнольда Шварценеггера напали на змаганнях Arnold Classic Africa, що відбувалися в ПАР.

Відео інциденту опубліковано на YouTube-каналі World's Strongest Fan.

Один з глядачів, які перебували в залі, стрибнув двома ногами в спину Шварценеггера, який виступав на турнірі в ролі судді.

В результаті події ніхто не постраждав. Нападника затримали співробітники служби безпеки.

Турніри з бодибілдингу Arnold Classic проводяться по всьому світу. Змагання названі в честь Шварценеггера, який в минулому професійно займався бодибілдингом і паверліфтингом.

Він тричі нагороджувався титулом Містер Всесвіт і сім разів перемагав на конкурсі Містер Олімпія.

Джерело - Чемпіон.

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