У французькій Лізі 2 суддя подарував картки командам і завершив кар'єру

Після завершення матчу 38-го туру французької Ліги 2 де Мец приймав Брест (1:0), арбітр зустрічі Йоан Рунсар компенсував 5 хвилин.

Однак, вже на 3 хвилині дав свисток, підкликав до себе гравців обох команд і подарував командам по картці. Після фінального свистка Йоан Рунсар спеціальним спреєм на газоні написав "Дякую".

Цей матч став останнім в суддівській кар'єрі Рунсара. За довгу кар'єру він відпрацював в понад 600 матчах.

⚽️ #MultiLigue2

😮 Fin de saison, l'arbitre distribue ses cartons et laisse un message au public avec son spray ! 🙏 pic.twitter.com/zUbv52mxip — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 17 May 2019

Джерело - isport.ua.

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