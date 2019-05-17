Британець пробіг на біговій доріжці 843,7 км за тиждень

Британець Джеймі Макдональд підкорив рекорд тижневого бігу на тредмілі, пробігши 843,7 км за сім днів.

Для цього в Глостері (Великобританія) був створений спеціальний павільйон, куди міг прийти будь-який охочий, щоб подивитися і підтримати спортсмена, і навіть пробігтися поруч з ним на сусідній біговій доріжці. Джеймі спав лише 2-3 години на добу, пробігаючи в середньому близько 120,5 км в день.

Макдональд - екстраординарний бігун, і це далеко не перший його божевільний квест. У 2014 році він перетнув бігом всю Канаду, а це понад 8 тисяч км. А в березні цього року закінчив аналогічну пригоду через Сполучені Штати, його дистанція склала ... 9657 кілометрів !!!

Ви запитаєте - чому він робить це? Джеймі - благодійний бігун, письменник, тренер по мотивації і один із засновників фонду Superhero Foundation. У нього рідкісне спадкове захворювання - сирингомієлія, і перші 9 років життя він провів практично без руху в медичних установах. Лише завдяки зусиллям лікарів з Королівської лікарні Глостера він зміг нормально ходити і, згодом, зайнявся бігом. Його фонд збирає кошти для дитячих клінік Великобританії. Кожна його неймовірна пригода або біговий квест - це допомога тим, хто не в змозі оплатити лікування своєї дитини.

Джерело - НогиБоги.

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