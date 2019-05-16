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14.05.2019 16:00 1582
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День вишиванки: хто із спортсменів одягнув на свято національне вбрання

Сьогодні 19:35 Valeriy Ruchka 235 0
День вишиванки: хто із спортсменів одягнув на свято національне вбрання

16 травня в Україні відзначають День вишиванки. Саме в третій четвер травня вже традиційно для країни багато людей йдуть на роботу у вишиванці і розміщують фотографії в соціальних мережах. Не стали винятком і спортсмени.

Сергій Стаховский

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Жуніор Мораес і Марлос

Ольга Саладуха

Жан Беленюк

Дмитро Підручний

Ганна Музичук

Ганна Різатдінова

Джерело - Чемпіон.

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