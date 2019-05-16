День вишиванки: хто із спортсменів одягнув на свято національне вбрання

16 травня в Україні відзначають День вишиванки. Саме в третій четвер травня вже традиційно для країни багато людей йдуть на роботу у вишиванці і розміщують фотографії в соціальних мережах. Не стали винятком і спортсмени.
Сергій Стаховский
Еліна Світоліна
Марта Костюк
Жуніор Мораес і Марлос
Ольга Саладуха
Жан Беленюк
Дмитро Підручний
Ганна Музичук
Ганна Різатдінова
Джерело - Чемпіон.
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