Матч чемпіонату Швейцарії, в якому Люцерн приймав Грассгоппер, був зупинений через дії фанатів гостей.

У другому таймі господарі перегравали "коників" з рахунком 4:0, що стало останньою краплею для їх уболівальників. Вони зібралися біля огорож, що відокремлюють поле від трибун, і почали погрожувати вибігти на газон.

Гравці і представники клубу намагалися вгамувати бунтівників, а ті почали вимагати у них джерсі і шорти, оскільки вирішили, що вони недостойні носити їх. Ряд футболістів погодилися зробити це.

GC steigt ab und einige Chaoten erzwingen erneut einen Spielabbruch. pic.twitter.com/0tgMeGaDQ0 — Teleclub (@TeleclubAG) 12 May 2019

Суддя змушений був перервати поєдинок, а потім і зовсім достроково завершив його. Тепер вердикт винесе дисциплінарна комісія.

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