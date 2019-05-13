Іди до мене, моя любове - Зінченко чуттєво відсвяткував чемпіонство

В рамках заключного 38-го туру АПЛ Манчестер Сіті переграв Брайтон і виграв чемпіонат Англії.

Відзначимо, що "містянам" в цьому матчі допоміг Олександр Зінченко, який став першим українцем, який виграв цей титул два роки поспіль.

Зінченко, вже встиг відсвяткувати перемогу.

Лівий фулбек показав усім як він скучив за кубком АПЛ.

"Іди до мене, моя любов", - написав українець.

View this post on Instagram COME TO ME MY LOVELY 🏆 @mancity A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko_96) on May 12, 2019 at 10:15am PDT

View this post on Instagram Have a good night everyone 🔵🔵🔵 A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko_96) on May 12, 2019 at 4:54pm PDT

Джерело - Чемпіон.

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