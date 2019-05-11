Вийшов трейлер фільму про Дієго Марадону, який покажуть в Каннах

Творці документального фільму про Дієго Марадонну з однойменною назвою опублікували трейлер.

Стрічку представлять на кінофестивалі в Каннах, який відбудеться з 14 по 25 травня, а прем'єра очікується 14 червня по всьому світу.

Повідомляється, що фільм змонтований з 500 годин відеоматеріалу з особистого архіву Марадони, який ніколи раніше не був продемонстрований глядачам.

Нагадаємо, що за свою кар'єру Марадонна грав в Аргентинос Хуніорс, Бока Хуніорс, Барселоні, Наполі, Севільї і Ньюеллс Олд Бойз. У складі збірної Аргентини Марадона виграв чемпіонат світу в 1986 році.

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