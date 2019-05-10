Валенсія і Арсенал на Местальї зіграли результативний матч в півфіналі Ліги Європи, забивши на двох шість голів. Свою точність гравці показали на передматчевій розминці, коли хтось потрапив м'ячем точно в голову журналістці.

Дівчина спілкувалася зі студією в прямому ефірі в той момент, коли футболісти розминалися. Несподівано їй в голову прилетів м'яч і журналістка пропала з кадру.

Як повідомляє Marca, пізніше вона повернулася в ефір і гумором сприйняла подію.

Джерело - Чемпіон.

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