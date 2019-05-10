Легенда лондонського Челсі Дідьє Дрогба у своєму Instagram показав, наскільки емоційно він відреагував на вирішальний одинадцятиметровий удар у серії пенальті у виконанні півзахисника Едена Азара.

Івуарієць записав момент заключного удару Едена Азара, а потім переключив камеру на своє обличчя і прокричав: "Vamos!" "Молодці, мої хлопці. Азар, Челсі. Ще один фінал !!! Попереду фінал Ліги Європи в Баку. Давайте виграємо його", - написав Дрогба.

Нагадаємо, Челсі в серії пенальті переграв Айнтрахт і вийшов у фінал Ліги Європи.

Джерело - Чемпіон.

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