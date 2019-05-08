Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп на гарячих слідах під час флеш-інтерв'ю не зміг підібрати слів, коментуючи перемогу своєї команди над Барселоною.

"Зараз пізня година, більшість дітей, ймовірно, вже в ліжку. Мої хлопці - *** (чортові) ментальні монстри. Оштрафуйте мене, якщо хочете, але інших слів у мене немає, це не моя рідна мова. Це неймовірно, просто неймовірно", - заматюкався Клопп в ефірі.

KLOPP IS A FUCKING G FOR THIS 👏🏿😂 pic.twitter.com/ifMvg7xZYf — DanHT (@DanOfficialHT) 7 мая 2019 г.

Нагадаємо, Ліверпуль зробив неймовірний камбек після поразки від Барселони з рахунком 0:3 в першому матчі в гостях. Вдома підопічні Клоппа розгромили Барселону 4:0 і вийшли у фінал. Дивіться також відео голів матчу Ліверпуль - Барселона.

Джерело - Чемпіон.

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