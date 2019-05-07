У рамках 35-го туру Серії А Мілан на Сан Сіро обіграв Болонью з рахунком 2:1.

Однак, матч пройшов не без неприємностей. В середині 1-го тайму стався конфлікт між головним тренером россо-нері Дженнаро Гаттузо і орендованим хавбеком Тьємує Бакайоко.

Справа в тому, що півзахисник Лукас Білья отримав пошкодження і 41-річний італійський фахівець сказав французу готуватися вийти на поле. Однак футболіст відмовився, і на заміну вийшов Хосе Маурі.

Як стверджує журналіст Sky Sports Джанлука Ді Марціо, Тьємує "послав Гаттузо нах**н", коли той попросив його вийти на заміну.

Lo stato di forma del #Milan è riassunto in questi 30 secondi. #Bakayoko che manda a fanculo #Gattuso dopo essersi rifiutato di entrare pic.twitter.com/EnDvfsXyCd — Andrea Cerrato (@cerry_94) 6 мая 2019 г.

Нагадаємо, що останній раз, коли гравець Мілана порушив дисципліну, Гаттузо закрив усю команду на 5 днів.

Джерело - Чемпіон.

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