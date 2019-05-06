Усик, бережись: зваблива фотосесія української гімнастки

Бронзова призерка Ріо 2016 гімнастка Ганна Різатдінова стала обличчям бренду спортивного одягу.

Цю новину зіркова українська грація анонсувала у своєму Instagram-акаунті.

Також Різатдінова поділилася і декількома кадрами, на яких красуня-гімнастка відображена під час занять різними видами спорту.

Раніше Різатдінова висловилася з приводу анексії Крима.

Нагадаємо, що гімнастка увійшла у топ-10 спортсменок з ідеальним пресом за версією Чемпіона.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua