Усик, бережись: зваблива фотосесія української гімнастки

Бронзова призерка Ріо 2016 гімнастка Ганна Різатдінова стала обличчям бренду спортивного одягу.
Цю новину зіркова українська грація анонсувала у своєму Instagram-акаунті.
Також Різатдінова поділилася і декількома кадрами, на яких красуня-гімнастка відображена під час занять різними видами спорту.
Раніше Різатдінова висловилася з приводу анексії Крима.
Нагадаємо, що гімнастка увійшла у топ-10 спортсменок з ідеальним пресом за версією Чемпіона.
Джерело - Чемпіон.
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