Бекхем шокував англійців своїм зовнішнім виглядом

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Девід Бекхем вразив жителів Лондона, гуляючи по місту в строгому синьому костюмі, червоних шкарпетках і сандалях.

Як написав таблоїд The Sun, "такий стиль найчастіше можна було побачити на дідусях".

Однак на захист зовнішнього вигляду спортсмена встала редактор модного журналу Трейсі Лі Сеєр, яка заявила, "зараз так модно".

За її словами, Бекхем, відомий своїм ідеальним смаком і стилем, просто підтримує тенденцію на незвичайний вигляд.

Раніше Клуб Бекхема презентував вражаючий проект нового стадіону.

Джерело - Чемпіон.

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