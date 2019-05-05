Тимощук українською привітав Зеніт з чемпіонством

Помічник головного тренера Зеніта Анатолій Тимощук поділився емоціями після перемоги команди в чемпіонаті Росії.

Тимощук українською висловив свою радість в Instagram.

Джерело - Чемпіон.

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