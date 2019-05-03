Він подарував Ворсклі Кубок України та груповий етап Ліги Європи. Василю Сачку - 44!

Сьогодні, 3 травня, святкує День народження екс-тренер полтавської Ворскли Василь Сачко.

Колишньому форварду Таврії, Волині, Кривбасу та Ворскли - 44.

2009-го Сачко приніс Ворсклі єдиний в історії клубу Кубок України. У фіналі команда Миколи Павлова переграла Шахтар. Василь Сачко забив переможний гол на 50-й хвилині матчу.

Після завершення ігрової кар'єри Сачко очолив Ворсклу 2013 року. Під його керівництвом команда тричі брала участь у єврокубках. Найвищим же досягненням стало здобуття бронзових нагород Чемпіонату України сезону 2017/2018 та другий в клубній історії старт у груповому етапі Ліги Європи УЄФА.





Джерело - Чемпіон.

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