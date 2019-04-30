Принц Гаррі, провал Мо Фари, кров на фініші: як відбувся Лондонський марафон 2019

Шекспірівські пристрасті - дрібниця в порівнянні з інтригою Лондонського марафону 2019. Адже глядачі грандіозного забігу в столиці Сполученого Королівства чекали безліч сюрпризів.

Для початку не сталось очікуваної дуелі Еліуда Кіпчоґе і Мо Фари. Останній несподівано для всіх майже відразу продемонстрував неготовність битися за лідерство: йому довелося важко на трасі, і він навіть одного разу призупинився. В результаті Фара прийшов лише п'ятим (2:05:38), відставши від Кіпчоге на 3 хвилини 2 секунди.





Фанати британця були збентежені. Але що поробиш: невдалі гонки трапляються навіть у великих спортсменів, а професійний біг - жорстокий світ.

Цей факт підтвердила і 25-річна британка Гейлі Каррутерс, яка впала без сил в метрі від фінішу.

Піднятися дівчина вже не змогла, тому в буквальному сенсі переповзла фінішну лінію (як свого часу зробила легенда бігу Джулі Мосс). На допомогу спортсменці поспішили волонтери. Вони ж повідомили Гейлі, що цілі вона досягла - побивши особистий рекорд (2:34:03).

Прийшла до тями Гейлі тільки в кареті швидкої допомоги і навіть пожартувала в Twitter: "Сьогодні я дізналася, як НЕ пробігти марафон", - написала вона, супроводивши коментар знімком закривавлених колін.

Але у інших учасників марафону все пройшло добре Олімпійський чемпіон Еліуд Кіпчоґе вчетверте виграв Лондонський марафон, показавши другий найкращий результат серед чоловіків за всю історію марафону - 2:02:38 (рекорд належить також Кіпчоге).

Друге місце зайняв ефіоп Мосінет Геремеу (2:02.55). Третім став ще один представник Ефіопії Мулі Васіхун (2:03:16)

У жінок впевнено і спокійно (відірвалася від найближчої переслідувачки майже на дві хвилини) виграла кенійка Бріджит Косгей (2:18:20). Друге місце у Вівіан Черуйот (минулого року вона була першою, але в цьому помінялася з Косгей місцями). Третьою прибігла Роза Дередже з Ефіопії.

Але головною зіркою Лондонського марафону 2019 став принц Гаррі Уельський, він же герцог Сассекському. Він сюрпризом з'явився на заході, щоб вручити переможцям медалі - чим, звичайно, викликав захват всієї британської нації.

Джерело - runreview.

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