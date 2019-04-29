29 квітня 1992 року збірна України провела свій перший матч в історії - суперником українців стала збірна Угорщини, яка здобула перемогу з рахунком 3:1.

Історичний гол за українську команду забив Іван Гецко - неважливо, що за рахунку 0:3 і в програному матчі. Це був перший гол збірної України, який, до слова, вийшов дуже красивим.

Нагадаємо, що 11 років тому Скоулз забив історичний гол у ворота Барселони.

Джерело - Чемпіон.

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