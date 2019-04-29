Футболіст дав інтерв'ю із заголовком «Лікарі говорили, що я помру» і через день помер

Півзахисник збірної Бурунді Фаті Папі знепритомнів під час гри чемпіонату Есватіні і помер.

Про це повідомляє видання The Standard.

28-річному футболістові стало погано після 15 хвилин, які він провів на полі. Папі зомлів, після чого був доставлений в лікарню, де лікарі зафіксували його смерть.

За день до фатального матчу у виданні Soccer Laduma вийшло інтерв'ю Папі, у якому він розповів про свої проблеми з серцем. Стаття вийшла під заголовком "Лікарі говорили, що я помру".

Нагадаємо, що загинув гравецьо збірної Чехії.

Джерело - Чемпіон.

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