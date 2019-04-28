Матч двох англійських команд Челтнем Сарасенз і Кідлінгтон Девелопмент, які виступають в регіональній Лізі Хелленік, зупинили після того, як на 73-й хвилині зустрічі на стадіоні зникло світло.

Прожектори вимкнув гравець Кідлінгтона Джуліус Мурага, який отримав у другому таймі червону картку. Стверджується, що після видалення з поля футболіст відправився в роздягальню. Він відключив електрику на стадіоні, коли намагався включити душ. Футболіст заявив, що зробив це випадково. Після п'ятихвилинної перерви гра продовжилася. Команда Мурагі програла з рахунком 3:1.

Джерело - Чемпіон.

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