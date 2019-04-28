Кенієць Кіпчоге підтвердив звання найшвидшого марафонця світу

Сьогодні, 28 квітня, у Великобританії відбувся традиційний Лондонський марафон - серії World Marathon Majors.

Серед чоловіків переміг олімпійський чемпіон Ріо 2016 кенієць Еліуд Кіпчоґе, пробігши дистанцію за 2 години 2 хвилини 37 секунд. Для Кіпчоге це вже четверта перемога на Лондонському марафоні. Другим фінішував Мосінет Геремеу з Ефіопії, програвши переможцю 18 секунд (2:02.55). Трійку призерів замкнув ще один ефіопський спортсмен Мулі Вашіхун (2:03.16).

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Відзначимо, що чотириразовий олімпійський чемпіон Мо Фара з Великобританії фінішував п'ятим, програвши переможцю 3 хвилини 2 секунди.

У жінок впевнено першою 25-річна кенійка Бріджит Косгеї з результатом 2 години 18 хвилин 20 секунд. Її співвітчизниця Вівіан Черуйот фінішувала другою з відставанням в 1 хвилину 54 секунди. Бронза дісталася Розі Дережі з Ефіопії з відставанням в 2 з половиною хвилини.

Джерело - Чемпіон.

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