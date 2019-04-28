В Україні відбудеться бійцівський турнір від нового MMA-промоушену

10 травня о 19:30 в ACCO International відбудеться перший бійцівський турнір від нового MMA-промоушену F1GHTK1NGS.

Замість непрозорої системи претендентських і чемпіонських поєдинків, пари визначатиме сліпий жереб в день зважування. При цьому кожен бій - вирішальний і може стати для бійця останнім у сезоні. Переможці проходять далі по сітці і зустрічаються в фіналі сезону - в кінці 2019 року.

10 травня на глядачів очікує 14 жорстких поєдинків за правилами unifiedMMARules. 28 бійців з України та Європи змагатимуться за прохід у наступне коло!

Поєдинки супроводжуватимуться шоу-програмою і трансляцією на 500 метрів екранів.

Коли: 10 травня, 19:30

Де: Київ, ACCO International, пр. Перемоги, 40-Б, парк Пушкіна

Телефон для довідок: +38 063 482 98 33

Вартість квитків: від 100 до 2500 грн.

Квитки доступні на сайті - https://fightkings.com.ua/

Джерело - Чемпіон.

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