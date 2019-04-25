У титулованої української фехтувальниці видався насичений тиждень - чемпіонат України, який вона виграла впевнено, після цього переліт у Корею на етап Кубка світу.
Але не тільки спортом у ці дні жила спортсменка - Ольга взяла участь в презентації спортивної колекції Gofit Women by AYSINA українського дизайнера Юлії Айсіної.
Крім Харлан участь в показі брали Ірина Мерлені, Ольга Бибик, Анна Тітімець, Іванна Крупеня, Анастасія Архипова та інші.
Нагадаємо, що Харлан виграла бронзу на Гран-прі Каїра.
Раніше Харлан програла росіянці у фіналі на етапі Кубка світу.
Джерело - Чемпіон.
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