У титулованої української фехтувальниці видався насичений тиждень - чемпіонат України, який вона виграла впевнено, після цього переліт у Корею на етап Кубка світу.

Але не тільки спортом у ці дні жила спортсменка - Ольга взяла участь в презентації спортивної колекції Gofit Women by AYSINA українського дизайнера Юлії Айсіної.

Крім Харлан участь в показі брали Ірина Мерлені, Ольга Бибик, Анна Тітімець, Іванна Крупеня, Анастасія Архипова та інші.

Нагадаємо, що Харлан виграла бронзу на Гран-прі Каїра.

Раніше Харлан програла росіянці у фіналі на етапі Кубка світу.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua