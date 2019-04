Перед півфінальним матчем Кубка Італії між Міланом і Лаціо стався скандал.

Фанати римського клубу на расистському ґрунті образили півзахисників россонері Тьємуе Бакайоко і Франка Кессіє.

Близько 50 вболівальників з угруповання Irriducibili перед грою вивісили банер "Слава Беніто Муссоліні (колишній італійський диктатор фашистського толку - прим.)" І демонстрували фашистські вітання перед грою на одній з площ Мілана.

Lazio Ultras in Milan today ahead of tonight's Coppa Italia fixture. Banner says; 'Honour to Benito Mussolini'. I don't even have to explain the gravity of yet another public endorsement of fascism by this group of people.



Sanctions? Nope. Will they be allowed in tonight? Yep. pic.twitter.com/1UI3XMuplL