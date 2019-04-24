МанСіті - МЮ: відео-трейлер у стилі Месників

Манчестер Сіті напередодні дербі з Манчестер Юнайтед опублікував ролик у стилі фільму Месники.
Відео знято як трейлер для Месників, а ряд гравців Ман Сіті представлені у вигляді супергероїв.
The Manchester Derby... 🔴🔵— Manchester City (@ManCity) 23 апреля 2019 г.
Time for heroes... 💪#mancity #MUNMCI pic.twitter.com/NviBJy2qM5
Нагадаємо, що з анонсом поєдинку ви можете ознайомитися на Чемпіоні.
Джерело - Чемпіон.
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