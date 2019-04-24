Стефанія, дочка колишнього півзахисника збірної України Дениса Олійника, всерйоз зайнялася футболом. Дівчинка тренується у футбольній академії Бенфіки, яка зовсім нещодавно відкрилася в Києві.

Також по стопах екс-гравця Динамо, Металіста і Дніпра пішли і його сини: Девід-Нікола і Макар. Про успіхи своїх дітей на футбольних тренуваннях, повідомляє їх мама Зоряна на своїй сторінці у Facebook.

Джерело - Чемпіон.

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