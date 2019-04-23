Українська тенісистка Леся Цуренко і менеджер жіночої збірної України Ольга Савчук відвідали вечірку гравців перед стартом турніру серії WTA Premier у німецькому Штутгарті.

Гостем заходу став відомий американський актор Патрік Демпсі, з яким і сфотографувалася Савчук.

Нагадаємо, що Світоліна, Цуренко і Ястремська зберегли позиції в рейтингу WTA.

Раніше Цуренко дізналася ім'я суперниці на турнірі в Штутгарті

Джерело - Чемпіон.

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