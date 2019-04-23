У рамках 29-го туру чемпіонату Туреччини Сівасспор на домашній арені програв Бешикташу з рахунком 1: 2.

У господарів все 90 хвилин зіграв екс-футболіст київського Динамо Сергій Рибалка.

Український півзахисник під завісу першого тайму видав гольову передачу і допоміг зрівняти рахунок у матчі, проте імениті гості все одно змогли перемогти в цьому поєдинку.

Нагадаємо, що Рибалка дав декілька порад у тренуванні для футболістів.

А поки Сергій виступає в Туреччині його дружина ніжиться на теплих пляжах.

Джерело - Чемпіон.

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