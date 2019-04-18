Кейн показав свою реакцію біля телевізора після виходу Тоттенгема у півфінал ЛЧ

Нападник Тоттенuема Гаррі Кейн опублікував у Twitter відео після виходу команди в півфінал Ліги чемпіонів.
"Я люблю цих хлопців", - написав Кейн під відео зі своїми емоціями.
Omggg! I love you boys!!!! #COYS #UCL pic.twitter.com/S2Y9e5yY9N— Harry Kane (@HKane) 17 апреля 2019 г.
Сам Кейн пропустив гру через травму, отриману в першому матчі.
Нагадаємо, Тоттенгем програв Манчестер Сіті 3:4, але вийшов у півфінал.
Джерело - Чемпіон.
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