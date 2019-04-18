Кейн показав свою реакцію біля телевізора після виходу Тоттенгема у півфінал ЛЧ

Нападник Тоттенuема Гаррі Кейн опублікував у Twitter відео після виходу команди в півфінал Ліги чемпіонів.

"Я люблю цих хлопців", - написав Кейн під відео зі своїми емоціями.

Сам Кейн пропустив гру через травму, отриману в першому матчі.

Нагадаємо, Тоттенгем програв Манчестер Сіті 3:4, але вийшов у півфінал.

Джерело - Чемпіон.

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