Рівно 10 років тому Криштіану Роналду забив один з кращих голів у кар'єрі, тоді ще за МЮ.

Гол Роналду у ворота Порту не тільки вийшов геніальним, але й вирішив результат протистояння 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Після домашніх 2:2 червоні дияволи повинні були перемагати на Драгау, завдяки голу Роналду у них це вийшло.

Незабаром португалець отримав премію Пушкаша, випередивши в голосуванні Іньєсту і Графіте.

Нагадаємо, що Роналду забив Аяксу рівно через 12 років після свого дебютного голу в ЛЧ.

Раніше Роналду відкрив рахунок у матчі Аякс - Ювентус.

Джерело - Чемпіон.

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