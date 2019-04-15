Вболівальники одеського Чорноморця своєрідно відреагували на невдачі команди в поточному сезоні.

Під час матчу 24-го туру УПЛ проти Олімпіка фанати моряків вивісили банер з красномовним написом Ви - дно.

Нагадаємо, що Чорноморець займає останнє місце в чемпіонаті, маючи в активі 17 набраних очок. В останніх п'яти матчах одесити заробили 2 очки.

Раніше Чорноморець зіграв унічию з Олімпіком.

Джерело - Чемпіон.

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