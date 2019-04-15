Найкращий чемпіонат в історії та очікуване чемпіонство Донбасу

Днями завершився черговий, найскравіший в історії, чемпіонат Української хокейної ліги - Parimatch.

Чемпіонат подарував хокейним уболівальникам безліч яскравих емоцій, фантастичні поєдинки та геніальні голи.

Чемпіоном, доволі прогнозовано, став хокейний клуб Донбас. Протягом 7-ми місяців, 6 команд боролися за почесний трофей. Головною родзинкою першості став дебют херсонського Дніпра. Команда з Херсону стала справжньою сенсацією першості та одразу здобула срібло чемпіонату УХЛ.

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Найрезультативнішою командою регулярки став Кременчук, який закинув 205 шайб. Найкращий захист у Дніпра - 69.

Завдяки менеджменту Ліги, в Україні вдалося не лише не втратити хокей, а й зробити величезний крок уперед. Незважаючи на економічно-політичний стан в Україні, чемпіонат УХЛ-Parimatch притягує до себе все більше й більше глядачів і партнерів, яким є й сайт Чемпіон.

Нагадаємо, 16 квітні, у Дружківці відбудеться контрольна гра між збірними України та Української хокейної ліги.

Джерело - Чемпіон.

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