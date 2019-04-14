Молодіжні команди Браги та Бенфіки не дограли поєдинок до кінця, оскільки в родині футболіста Браги сталася страшна трагедія.



Під час матчу юніорів Браги та Бенфіки в одного з гравців в автокатастрофі загинула мати. За декілька хвилин до закінчення поєдинку головний тренер Браги Артур Хорхе дізнався про це і зі сльозами на очах одразу попросив головного арбітра матчу зупинити зустріч. Суддя так і вчинив.



Як зазначають журналісти видання Jornal de Notícias, батьки Давида Вейги потрапили в аварію, коли їхали на цей матч, щоб повболівати за сина. Мама Давида загинула одразу, а батька у важкому стані доправили до лікарні.

Молоді гравці Браги вже записали відео, у якому підтримали партнера по команді:

Um Gverreiro NUNCA caminhará sozinho 🙏



Esta é para ti, David Veiga! pic.twitter.com/zutQByYnJw — SC Braga (@SCBragaOficial) 7 квітня 2019 р.

Джерело - 1927.kiev.ua.

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