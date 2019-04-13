На новому стадіоні Тоттенгема жорстоко зекономили на роздягальні гостей

Довгоочікуваний стадіон в Лондоні Тоттенгем Готспур Арена нарешті відкрився і вже прийняв три матчі - у всіх Тоттенгем здобув перемоги, так що поки можна говорити про фартовість.

Для будівництва стадіону Тоттенгем витратив понад мільярд євро, але, здається, клуб вирішив заощадити на гостьових роздягальнях.

Судіть самі - в своїй домашній роздягальні Тоттенгем зробив все для комфорту футболістів: стильні світильники з підсвічуванням, шкіряні сидіння і індивідуальні шафки, в яких можна повісити свій комплект ігрової форми.

А ось тепер що діється в гостьовій роздягальні - дешева біла плитка, лавки і дерев'яні шафки для бутс, а також звичайні гачки для футболок.

Джерело - isport.ua.

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