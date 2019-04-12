Екс-гравець київського Динамо Че Че висловив подяку фанам українського клубу на своїй сторінці в Instagram.
"Дякую всім шанувальникам Динамо. Хоча далеко, ви залишитеся вічно в моєму серці. Дякую за все. СЛАВА УКРАЇНІ!", - підписав фото Че-Че.
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Dia de TBT🔙 ⚽️ Дякую всім шанувальникам «Динамо». Хоча далеко, ви залишитеся вічно в моєму серці. Дякуємо за все. СЛАВА УКРАЇНИ! #tbt🔙 #ocorreélouco
Нагадаємо, що Кендзьора зацікавив Фенербахче.
Раніше Динамо підписало уругвайського півзахисника.
Джерело - Чемпіон.
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