Екс-гравець київського Динамо Че Че висловив подяку фанам українського клубу на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую всім шанувальникам Динамо. Хоча далеко, ви залишитеся вічно в моєму серці. Дякую за все. СЛАВА УКРАЇНІ!", - підписав фото Че-Че.

Нагадаємо, що Кендзьора зацікавив Фенербахче.

Раніше Динамо підписало уругвайського півзахисника.

Джерело - Чемпіон.

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