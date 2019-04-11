Атакуючий захисник Маямі Двейн Вейд провів свій останній матч у кар'єрі.

37-річний баскетболіст в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Брукліна (94:113) набрав 25 очок, зробив 11 підборів і 10 результативних передач, оформивши тріпл-дабл.

Нагадаємо, що легендарний Дірк Новіцкі також завершив кар'єру. В останньому своєму матчі німець просто не міг стримати сліз.

Джерело - Чемпіон.

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