Під час товариського матчу в ОАЕ гравець Аль-Джазіри Ахмед Рабіа серйозно травмувався.

Гравець вилетів за межі поля в одному з епізодів, зіткнувшись з суперником і врізався в прожекторний стовп, ударившись головою.

Гравця доставили в лікарню, повідомляється, що його стан поліпшується.

