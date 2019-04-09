Під час товариського матчу в ОАЕ гравець Аль-Джазіри Ахмед Рабіа серйозно травмувався.

Гравець вилетів за межі поля в одному з епізодів, зіткнувшись з суперником і врізався в прожекторний стовп, ударившись головою.

Гравця доставили в лікарню, повідомляється, що його стан поліпшується.

IT'S A KNOCKOUT

Plenty Of Argy-Bargy On The Pitch As A Shove From His Opponent Sends Player Ahmed Rabia, 23 Into A metal Light Pole And Knocks Him Unconscious.

The Al Jazira Player In The #UnitedArabEmiratesArabianGulfLeague Made A Full recovery. pic.twitter.com/Fre0qyo7qK — TONYINBHAM (@TT0121) 8 апреля 2019 г.

Нагадаємо, що гімнастка зламала обидві ноги під час приземлення.

Раніше в бою польських боксерів трапилося 10 нокдаунів у 5-ти раундах.

Джерело - Чемпіон.

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