Голкіпер Миколаїва Амір Агаларов отримав важкі травми в ігровому епізоді матчу з Колосом.

Про це повідомляється на офіційному сайті Миколаїва.

У боротьбі за верховий м'яч з Агаларовим зіткнувся захисник Колоса Максим Максименко.

Голкіпер був у терміновому порядку прооперований.

Характер травми - струс мозку і перелом щелепи зі зміщенням. За попередніми даними, Агаларов повернеться до складу через 6-8 тижнів.

Нагадаємо, що Маліновський отримав пряму червону картку за зухвалий фол в матчі з Гентом.

Раніше повідомлялося, що український тайбоксер виносить тайців одним ударом.

Джерело - Офіційний сайт Миколаїва.

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