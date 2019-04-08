Голкіпер Миколаїва Амір Агаларов отримав важкі травми в ігровому епізоді матчу з Колосом.
Про це повідомляється на офіційному сайті Миколаїва.
У боротьбі за верховий м'яч з Агаларовим зіткнувся захисник Колоса Максим Максименко.
Голкіпер був у терміновому порядку прооперований.
Характер травми - струс мозку і перелом щелепи зі зміщенням. За попередніми даними, Агаларов повернеться до складу через 6-8 тижнів.
Нагадаємо, що Маліновський отримав пряму червону картку за зухвалий фол в матчі з Гентом.
Раніше повідомлялося, що український тайбоксер виносить тайців одним ударом.
Джерело - Офіційний сайт Миколаїва.
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